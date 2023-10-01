Kahramanmaraş'ın ilk kuyumcu atölyesi olan döngel İşhanı’nın kontrollü yıkımına başlandı.
Şehrin tarihine tanıklık eden bu kuyumcu atölyesi, yıllar boyunca birçok olaya şahitlik etmiş, geleneksel zanaatkârların yetiştiği bir okul olmuştu.
Kahramanmaraş'ın ilk kuyumcu atölyesi olan döngel İşhanı’nın kontrollü yıkımına başlandı.
Şehrin tarihine tanıklık eden bu kuyumcu atölyesi, yıllar boyunca birçok olaya şahitlik etmiş, geleneksel zanaatkârların yetiştiği bir okul olmuştu.
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