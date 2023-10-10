‘Model ve Modern Onikişubat’ hedefiyle hayata geçirdiği birbirinden önemli yatırımlarla ilçesinin çehresini değiştiren, gönülden yaklaşımıyla da vatandaşların büyük beğenisini kazanan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, imkânsız olarak görünen yatırımları bir bir vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.



14 Ekim’de açılışı gerçekleştirilecek olan EXPO 2023, içerisindeki sürdürülebilir projelerle muhteşem bir yaşam alanı sunarken, insanların doğayla iç içe stres atmalarına ve özellikle depremzede kent halkının rehabilitasyonuna katkı sağlayacak.

Tüm bunların yanı sıra EXPO 2023’ün en dikkat çekici noktalarından biri ise Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi olacak.

Mutlaka görülmesi gereken benzersiz Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, ziyaretçilerini eşsiz bir yolculuğa çıkaracak.