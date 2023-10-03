Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bursa’da düzenlenen 15. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda dereceye giren Kahramanmaraşlı öğrencileri misafir etti. Danışman öğretmenlerin de yer aldığı ziyarette öğrencilerle sohbet eden ve başarılarından dolayı kutlayan Başkan Güngör, “Milli Eğitim Bakanlığımızca bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda şehrimizi başarıyla temsil eden öğrencilerimiz ve danışman öğretmenlerimiz misafirimiz oldu. Elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartan, bizleri gururlandıran öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimize güvenimiz sonsuz, daima onların yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nda gençlerimizle birlikte emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.