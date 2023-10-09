TRT 1’de yayınlanan “Sen Türkülerini Söyle” isimli müzik yarışmasında Kahramanmaraşlı yarışmacı mergül palta, tüm Türkiye’yi ekranlara kilitledi.

Kahramanmaraş’ta ve farklı şehirlerde katıldığı bütün ses yarışmalarından dereceyle dönen palta, yeteneğini TRT ekranlarında gösterdiği performansla türkiye’ye gösterdi.

Sunuculuğunu Turgay Başyayla’nın üstlendiği, jüri koltuğunda ise Cengiz Özkan, İsmail Altunsaray, Öykü Gürman, Aysun Gültekin ve Emre Yücelen yer aldığı yarışmada en sevilen türküleri seslendiren mergül palta, Kahramanmaraş’ı gururlandırdı.