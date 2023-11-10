Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Vatandaşlar ve öğrencilerin de katıldığı törende, sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman, Ak parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ile siyasi parti temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.