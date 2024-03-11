Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 103 şahıs ile uyuşturucu madde ticareti yapan 10 şahıs ve hırsızlık olaylarına karışan 20 şahıs olmak üzere toplamda 133 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kapsamda 73 şahıs tutuklandı.

Operasyonlar sırasında toplamda 202,08 gram metamfetamin, 486 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 39 araca yüksek sesle müzik dinlemekten ve 26 araca abartı egzozdan işlem yapıldı.