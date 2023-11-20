Buna göre, AFAD Kahramanmaraş İl Müdürü Tayfun Temur, yaptığı açıklamada, kentte 52 konteyner ile toplam 20 bin 789 adet konteynerin olduğunu söyleyerek 67 bin 479 vatandaşın bu konteynerlerde barındığını belirtti. Konteyner kentlerde kış hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Temur; "Bu bağlamda öncelik olarak konteynerlerin üzerlerine branda çekimlerini gerçekleştirdik.

Kahramanmaraş'ta TOKİ tarafından inşası devam eden toplam 19 bin 418 kalıcı konutun bulunduğunu ifade eden Temur, şunları belirtti: "Kırsalda ise Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülen kırsal konut çalışmaları var. İlimizde ihalesi yapılmış olan 10 bin 342 adet kırsal konut bulunuyor. Bunların 6 bin 995 tanesi inşa edilmekte. Şehrimizde bu ay sonundan itibaren de kalıcı konutların teslimlerine başlayacağız.. Buna göre, kırsal ve şehir merkezlerinde yer alarak TOKİ'leri de katarsak sene sonuna kadar en azından on bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

