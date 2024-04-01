Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 25.03.2024 – 01.04.2024 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyonel faaliyetlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 67 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 8 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 35 şahıs olmak üzere toplam 110 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, 58 şahıs tutuklandı.

Bu çalışmalar esnasında; 134,77 gram Metamfetamin, 32 adet sentetik ecza hapı, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 20 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 25 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

