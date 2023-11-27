Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 20-27 Kasım 2023 tarihleri arasında icra edilen operasyonel faaliyetlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 95 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 6 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 31 şahıs olmak üzere toplam 132 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 68 kişi tutuklandı.

Bu çalışmalar esnasında; 95,65 gram metamfetamin, 496 adet sentetik ecza, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 30 araca yüksek sesle müzik dinlemekten 16 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.