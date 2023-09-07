Türkiye’nin Tatlı Su Balığı Üretimi Noktasında Öncü Şehirlerinden Olan Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi’nin Katkılarıyla Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Tarafından Balık Tüketiminin Yaygınlaştırılması, Tatlı Su Balıkçılığının Tanıtılması Ve Ticari Potansiyelin Artırılması Amacıyla “4. Geleneksel Balık Festivali” Düzenlenecek.

Balık Stantlarının Yer Alacağı Festival 14 Eylül’de Onikişubat İlçesine Bağlı Kılavuzlu Mahallesi’nde Bulunan Kılavuzlu Parkı’nda Saat 18:00!De Başlayacak Olup, Etkinlik Kapsamında Balık İkramı, Kuran- Kerim Tilaveti, Çocuklara Yönelik Çeşitli Eğlenceler Ve Geleneksel Okçuluk Gösterileri Balık Tutkunlarıyla Buluşturulacak.

