Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu/i ilçesine bağlı Yusufhacılı Mahallesinde M.A (35) ile S.A (38) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle 46 AEC 924 plakalı araç içerisinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A, av tüfeğiyle S.A’ya kurşun yağdırdı. Silah sesleriyle birlikte çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde S.A’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası kaçan M.A’nın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.