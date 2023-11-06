İl Emniyet Müdürlüğü, 30 Ekim - 06 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonel faaliyetler hakkında basın duyurusu yayınladı.

Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 92 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 8 şahıs ve hırsızlık olaylarına karışan 40 şahıs olmak üzere toplamda 140 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 47'si tutuklandı.

Operasyonlar sırasında 236,34 gram metamfetamin, 5923 adet sentetik ecza ve 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ayrıca trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 240 araca yüksek sesle müzik dinlemekten ve 107 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

