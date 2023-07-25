Orman bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada havadan ve karadan müdahale ile yangının 17 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındığını, 100 hektar civarında alanın zarar gördüğünü belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarına, Jandarma, Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Adana, Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman ve Yozgat Orman İşletme müdürlüklerinden gelen takviye ekiplerin de destek verdi.

Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın nedeniyle AFAD ekiplerince bir evideki iki kişi tahliye edildi.

Bu arada söndürme çalışmasına katılan 3 Orman Bölge Müdürlüğü personeli dumandan etkilendi.

3 personel bölgede hazır bekletilen ambulanslarda tedavi altına alınırken, bir görevli aracı yoğun duman nedeniyle devrildi.