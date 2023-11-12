Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Maarif Mahallesi Üniversite Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu A.K. ile M.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine özel harekat polislerinin yanı sıra çok sayıda destek ekip sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli O.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, silahlı kavgaya karışan zanlıların çok sayıda suçtan arandıkları öğrenildi.