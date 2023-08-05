Asrın Felaketinin Yaşandığı Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Sonrası Vatandaşlar, Depreme Karşı Çok Hassaslaştı.

Özellikle Birçok Uzmanın Göksun’un, Adana’nın Veya Çevre İllerin Depremselliği İle İlgili Açıklamaları Vatandaşları Endişeye Düşürdü.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan İTÜ Rektör Yard. Prof. Dr. Mustafa Kumral, yaşanan depremlerde açığa çıkan enerjilerin fay hatlarını rahatlattığını söyleyerek vatandaşların artçı depremlere de alışması gerektiğini söyledi.

Bu kadar büyük bir enerji birikimi için 300 yıla kadar zaman geçmesinin gerektiğini söyleyen kumral, Kahramanmaraş için bir tehlike olmadığını ifade etti.