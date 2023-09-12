2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Başlangıcı Dolayısıyla Atatürk Meydanında Çelenk Sunma Töreni Gerçekleştirildi.

Ardından Yeni Eğitim Ve Öğretim Döneminin Başlaması Dolayısıyla Onikişubat İlçesinde kentin başarılı okulları arasında yer alan İsmail Kurtul İlkokulu'nda Tören Düzenlendi.

Düzenlenen Törene Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İskur Group Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kurtul, Protokol, Siyasiler Ve Veliler Katılım Sağladı.

Saygı Duruşunda Bulunulup, İstiklal Marşı'nın Okunmasıyla Başlayan Törende Açılış Konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Yaptı.

Daha Sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Afet Sonrası Okulları Açabilmenin Burukta Olsa Mutluluğunu Yaşadıklarını İfade Etti.

Vali Mükerrem Ünlüer De Yaptığı Konuşmada, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının Kahramanmaraş'a Hayırlı Olmasını Temenni Etti.

Ayrıca Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek De Bu Tür Açılışların Kentin Psikolojik Durumunu Az Da Olsa Düzelttiğine Dikkat Çekti.

Daha Sonra Protokol Üyeleri Hep Birlikte Ders Başı Yapan Öğrencileri Sınıflarında Ziyaret Etti.