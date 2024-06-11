

Programda Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, çocuklara bisikletlerini teslim etti. Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, yaptığı açıklamada vakfın bayram boyunca yurtiçi ve yurtdışında çeşitli faaliyetlerde bulunacağını belirterek, depremin merkez üssünde de yetim çocukların yüzünü güldürmek amacıyla karne ve bayram hediyesi olarak bisiklet dağıttıklarını ifade etti.

Programa, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Hizmetler Kahramanmaraş İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt ve çocukların aileleri de katıldı.