46 F 1059 plakalı minibüs, Göksun Otogarı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Tarım işçisi olduğu öğrenilen 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.