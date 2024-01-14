Gerçekleştirilen Sezeryan ameliyatıyla ilgili Aksu Habere özel açıklamalarda bulunan DOÇ. DR. Adnan Yener, ameliyat için gerekli kriterleri şöyle açıkladı: “Eğer hastanın başka bir çocuk istemi yoksa yani mevcut gebeliği son gebeliği ise hastanın doğumu sezeryanla gerçekleştirildikten sonra hemen tüpleri bağlanıyor, daha sonra fazla olan yağları liposakşın işlemiyle aspire ediliyor ve sonra da karın bölgesindeki sarkmış ve deforme olmuş olan dokular tam karın germe ameliyatıyla çıkarılıyor. Hastalar bu işlemlerden sonra daha düzgün bir fiziki görünüme sahip oluyorlar.”

Açıklamasının devamında Doç. Dr. Adnan Yener: Bu ameliyatı, genel anestezi altında yapıldığı gibi aynı zamanda, spiral anestezi denilen bel bölgesinden uyuşturmayla da gerçekleştirmekteyiz.” İfadelerine yer verdi.