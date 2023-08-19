Olay, şehirdeki seyyar satıcılarda yaşandı ve iki kadının tırnakçılık yöntemini kullanarak esnafı dolandırma çabasıyla başladı.

Akşam saatlerinde seyyar satıcıların tezgâhlarında alışveriş yapmaya başlayan iki kadın, esnaflara yaklaştı.

Bu sırada, tırnakçılık yöntemiyle aldığı parayı diğer kadına el çabukluğuyla aktaran dolandırıcı, aldığı parayı da ürün bedeli olarak esnaftan tahsil etti.

Muhabirin uyarıları sonucunda, ilk kadının eksik para verdiği anlaşıldı ve seyyar satıcılar, hak ettikleri parayı alarak dolandırıcı kadınları kovdu.

Olayı polise bildirmeyen esnaflar, benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Dolandırıcıların tırnakçılık gibi hızlı ve dikkat dağıtıcı yöntemlerle insanların kandırıldığı bu tür olaylara karşı kamuoyunun bilinçlenmesi ve dikkatli olunması önem taşıyor.