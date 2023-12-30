Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, kendisini asker, polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin aracına operasyon yaptı. Kahramanmaraş-Gaziantep yolu Kapıçam mevkiinde alınan araçta bulunan M.Ç.(37), M.Y.(34), M.K.(49) ve A.Ç.(43) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 148.500 TL, 21.300 Amerikan Doları, 300 Euro, 7 Adet Bilezik, 6 Adet Yüzük, 2 Çift Altın Küpe, 1 Adet Saat ele geçirildi. Gözaltına alınan Irak uyruklu şüphelilerin Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı tespit edildi.