Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları düğün, nişan, asker ve kutlamalarda rastgele havaya ateş edilmemesi için uyarıda bulunuyor.

Amaçlarının ateş açılması sonrası yaşanabilecek olumsuzlukları önlenmek olduğunu belirten Yetkililer "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında çeşitli bilgilendirme etkinlikleri ve organizasyonlar düzenliyor.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlisi komiser Nazan Koç, "İnsanların anlık keyfiyeti sonucu başka yaşamlara son verilmesini engellemek ve silah atma olaylarına karşı farkındalık oluşturmak için proje kapsamında afişler belirli noktalarına asıldı. Havaya sıkılan her kurşun aynı hızda yere düşmektedir. Düğün merasimlerine sivil görevlilerce katılım sağlanarak yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılıyor. Düğün konvoylarında silah atma olaylarına karşı mahalle muhtarlarımızla bilgilendirme toplantısı yapıldı." İfadelerini kullandı

Koç, silahla ateş etme olaylarınla ilgili ihbarları hızlıca değerlendirerek şüphelilerin tespit edilerek adli ve idari işlemleri yaptıklarını sözlerine ekledi