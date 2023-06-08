Dulkadiroğlu ilçesi Köker Konağı'nda gerçekleştirilen anma etkinliğinde, şair ve yazarların hayatlarından kesitler sunuldu, şiir ve yazıları okundu, dualar edildi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör, edebiyat dünyasının üç kıymetli isminin de vefat tarihlerinin aynı güne denk geldiğini, onların isimlerini edebiyat müzesinde ve farklı mekanlarda yaşattıklarını belirtti.

Kahramanmaraş'ın şiir ve edebiyat alanındaki değerinin uluslararası arenada tanıtılması için çok iyi bir mücadele yürüttüklerinin altını çizen Güngör, şunları söyledi:

"Bu sene de çok kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah bu sene UNESCO yaratıcı şehirler ayağına da dahil olup bu değerimizle de uluslararası alanda tescillemek istiyoruz. Geçirdiğimiz süreçlere de belki bir nebze olsun bir ferahlık olacağını da düşünüyoruz. Bugün deprem öncesinde aslında tanıtımı yapmak istediğimiz ve Bahaettin Karakoç üstadımızın ve arkadaşlarının 1986-2000 arasında 39 sayılı çıkardığı Dolunay dergisinin aslında deprem olmasaydı biz tanıtımını yapacaktık. Bu, deprem nedeniyle tabii ki aksadı. Bugün onun da bir tanıtımını yapmış olacağız."

Programa, şair ve yazarlar ile yakınları, Kültür ve Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.