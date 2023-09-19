Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan Sarayaltı Çarşısı, Asrın felaketinde büyük zarar gördü. Şehir merkezinde bulunan ve esnafların ticaretlerini sürdürdüğü bu tarihi çarşı, depremde oluşan hasar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Ancak çarşı esnafı her ne kadar büyük zorluklarla karşı karşıya kalsa da çarşıya olan bağlılıkları ve çevrelerine duydukları sorumluluklarıyla ayakta kalmaya kararlılar. Enkazların arasında ayakta kalmaya çalışan çarşı esnafı, işlerinin durgunluğundan şikayetçi olsalar da umutsuzluğa kapılmıyor.

Felaket sonrası yaşanan bu zor dönemde, Sarayaltı esnafı gözlerini kapatıp çaresizlik içinde beklemek yerine, kepenklerini açarak çarşılarını ayakta tutmaya kararlılar.