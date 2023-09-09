Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde freni arızalanan kamyonun cenaze namazı kılanlara çarpması sonucu 4 kişi öldü, 1’i ağır 25 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Darıovası bölgesinde cenaze namazı için için bir araya gelen kabalığa freni arızalı olduğu iddian bir kamyon çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılarından birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Andırın’da yaşanan kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını söyledi.

Olayla ilgili 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi, sürücüsü gözaltına alındı.