Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 08 Eylül 2023 tarihinde FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. (Astsubay iken 2017 yılında ihraç) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.A jandarmada işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.