Kahramanmaraş İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Abdulhamithan Camisi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.

İl Müftüsü Mustafa Tekin'in gıyabi cenaze namazı kıldırdığı program, Abdulhamithan Camii İmam Hatibi Ömer Faruk Şirikçi'nin dua etmesinin ardından sona erdi.