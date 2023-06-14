Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Üsteğmen İsmail 'Yiğit, Jandarma Genel Komutanlığının mesajını okudu.

Törende bir konuşma yapan Albay Tolga Yağan, başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını anımsattı.

