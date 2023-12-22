Şehrin batı ilçelerinde ve yüksek kesimlerinde ise akşam başlayan yağmur yerini kara bıraktı.

Afşin, Göksun ve Elbistan ilçelerinde kar yağışı devam ediyor.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Yedikuyular mevkisi ve bölgedeki kayak merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Kahramanmaraş’ın doğal güzellikler cenneti olan kış turizminde de söz sahibi Başkonuş Yaylası’na da 2023 yılının il karı düştü. Yaylada kar yağmasıyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler özellikle kırsal mahallelerde ve yüksek kesimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına çalışmalarını sürdürüyor.