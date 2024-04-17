Olay, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3’üncü katında oturan Mert ve Emine Boynueğri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mert Boynueğri, tabancayla 2 çocuğunun annesine ateş etti. Emine Boynueğri kanlar içinde yere yığılırken, bu kez Mert Boynueğri silahı kendisine doğrultup, tetiği çekti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Boynueğri çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı