Kahramanmaraşlı çocuklar, eğitim yılının sonuna gelmenin heyecanını yaşarken, Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda düzenlenen karne töreni coşkuyla kutlandı. Kahramanmaraşlı çocuklar, eğitim yılının sonuna gelmenin heyecanını yaşarken, Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda düzenlenen karne töreni coşkuyla kutlandı. AK Parti Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman öğrencilerin bu özel gününde onların yanında oldular.

Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda gerçekleştirilen törene katılan protokol üyeleri, çocukların karne heyecanına ortak olarak onların mutluluğunu paylaştılar. Törende öğrencilere karneleri ile birlikte çeşitli hediyeler dağıtıldı. Hediyeler, öğrencilerin eğitim yılını başarılı bir şekilde tamamlamalarını kutlamak ve onları daha fazla motive etmek amacıyla verildi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da öğrencilere hitaben, "Bu başarılarınızın devamını diliyoruz. Eğitim hayatınız boyunca daima yanınızda olacağız ve sizlere en iyi imkanları sunmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ise öğrencilere başarılar diledi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen bu karne töreni, öğrenciler için unutulmaz bir gün oldu. Protokol üyelerinin katılımı ve destekleri, çocukların motivasyonunu artırarak, gelecekteki başarıları için önemli bir moral kaynağı oldu. Eğitimin önemine vurgu yapılan törende, çocukların ve ailelerin mutluluğu gözlerden kaçmadı. Tören, öğrencilerin başarılarını kutlamak ve onları geleceğe daha güçlü hazırlamak adına önemli bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.