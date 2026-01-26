Soğuk havanın etkisiyle EXPO alanında bulunan Lagün Gölü donarken, ortaya çıkan görsel şölen vatandaşların ilgisini çekti. Karla kaplanan yürüyüş yolları, peyzaj alanları ve göl çevresi, doğaseverlere unutulmaz anlar yaşattı.
Özellikle hafta sonu EXPO 2023 Alanı’nı ziyaret eden vatandaşlar, beyaz örtüyle bütünleşen doğal güzelliğin tadını çıkarırken, donan göl manzarasını cep telefonlarıyla görüntüleyerek bu anları ölümsüzleştirdi.
Kentte kar yağışının oluşturduğu bu görsel şölenin önümüzdeki günlerde de ziyaretçilerin ilgisini çekmesi bekleniyor.