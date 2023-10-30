Kahramanmaraş’ta motosiklet ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, merkez Onikişubat ilçesi Adil Erdem Bayazıt (Ağcalı Kavşağı) Bulvarı’nda meydana geldi. Mustafa Karataş sevk ve idaresindeki 58 AEG 520 plakalı motosiklet, 46 H 0354 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Karataş’ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, Karataş’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.