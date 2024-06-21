Olay, sabah saatlerinde Göksun yolu üzerinde bulunan Nuri Pakdil Tüneli'nde meydana geldi. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü, kontrolü kaybederek aracın takla atmasına neden oldu.

Kaza sonrası araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yoğun çabalar sonucunda sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Kurtarılan sürücü, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Nuri Pakdil Tüneli'nde trafik bir süreliğine durduruldu. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağladı. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir diğer kaza haberi ise Afşin ilçesinden geldi. Eshab-ı Kehf Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı.

Kaza, çarşı istikametine doğru ilerleyen 46 U 2160 plakalı otomobil sürücüsü ile Bahçeli Sokak’tan caddeye çıkan 46 BH 115 plakalı otomobil sürücüsünün çarpışması sonucu gerçekleşti.

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası sürücü ve yolcular Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler ve sürücü ifadeleri doğrultusunda kaza sebebi araştırılıyor.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli ve tedbirli araç kullanmaları konusunda uyardı. Özellikle tünel ve virajlı yollarda hız limitlerine uyulmasının, araç takip mesafesinin korunmasının ve ani manevralardan kaçınılmasının önemine dikkat çekildi.