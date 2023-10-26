Yahya Kemal Mahallesi'ndeki "Sakarya Konteyner Kent"te meydana gelen olayda Konteynerlerin yükseltilmesi için yapılan çalışmalarda, vincin bomu elektrik teline temas etti.

Çalışmaları izleyen 64 yaşındaki M. Ç. vincin bomunun ucundaki kancaya dokununca elektrik akımına kapıldı. Bu sırada konteynere sıçrayan kıvılcımlar ise yangına neden oldu.

İhbarla bölgeye çok sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M. Ç. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, vinç operatörü gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

