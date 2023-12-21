Kahramanmaraş’ta 14 yaşındaki çocuk kendisini kızgın demirle döveceğini düşündüğü babasını baltayla başına vurarak öldürdü. Jandarma ekipleri, A.B’nin ölü bulunması ile ilgili evde yaptıkları çalışmada yiyeceklerde ve şırınga içerisinde zirai ilaç zehri bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda A.B. ve oğlu H.B’den başka kimsenin olmadığı belirlenmesi üzerine H.B. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, A.B’nin ölü bulunması ile ilgili evde yaptıkları çalışmada yiyeceklerde ve şırınga içerisinde zirai ilaç zehri bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda A.B. ve oğlu H.B’den başka kimsenin olmadığı belirlenmesi üzerine H.B. gözaltına alındı. H.B’yi ifadesinde, babasının kendisine hakaret ve küfür ettiğini, kızgın demirle kendisini döveceğinden ötürü baltayla kafasına 2 defa vurduğunu itiraf etti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 14 yaşındaki H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.