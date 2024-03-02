Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeki hurda otomobilde bilinmeyen nedenlerden ötürü yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sek edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa süre içerisinde söndürüldü.

Daha önce kazada hurdaya ayrılan otomobil, yangın sonrası adeta küle döndü.

Diğer taraftan Şazibey Mahallesi’nde gece saatlerinde bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan bir diğer olayda ise Namık Kemal Mahallesinde bir ikamette sobadan çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Evde maddi hasar meydana geldi.