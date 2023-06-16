"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta öğrenciler karnelerini aldı.

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasındaki kentte, deprem anında 1018 okuldan 19'u yıkıldı, 64'ü ağır, 72'si orta hasar alırken 12 okulun ise acil yıkılmasına karar verildi.

Depremin ardından yapılan çalışmalarla kent genelindeki 1018 resmi okuldaki öğrenciler hasarsız ve hafif hasarlı olan 821 okulda eğitim öğretim yılını tamamladı.

Toplamda özel okullarla birlikte 1153 okulun öğrencilerinin kısa sürede yüz yüze eğitime tekrar kavuştuğu kentte, 295 bin 234 öğrenci karnelerini aldı.

onikişubat ilçesine bağlı Ayşe gümüşer ilkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenin konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, depremin hemen ardından eğitim öğretim faaliyetlerinin ayağa kaldırılması adına tüm kurumların hızlı bir şekilde çalışmalara başladığını belirtti