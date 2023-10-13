Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, son günlerde "filmler"de rastlanabilecek türden tuhaf bir olay meydana geldi.

Önceki gün Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Ali Tepedir, aniden rahatsızlandı ve ailesi tarafından hızla hastaneye götürüldü.

Tıbbi müdahalelere rağmen, doktorlar Tepedir'i kurtaramadı ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Tepedir'in cenazesi daha sonra morga götürüldü.

Ailenin şaşırtıcı bir deneyimle karşılaşması, olayın ilginç bir dönüş almasına neden oldu. Ertesi gün, yakınları cenaze işlemleri için morga gittiklerinde, Tepedir'in hareket ettiğini fark etti. Hemen durumu doktorlara bildiren aile, Tepedir'i morgdan çıkardı ve hızla hastanenin yoğun bakım servisine nakletti.

ÖLÜ SANILDIGI YERİNE YAŞIYORDU

Ancak bu olayın meydana gelirken, sosyal medya üzerinden şehirle ilgili haberler yayınlayan bir hesap, Ali Tepedir'in öldüğünü duyurdu. Yüzlerce kişi, paylaşımın altında başsağlığı dileklerinde bulundu ve üzüntülerini ifade etti. Tepedir'in ailesi, durumu anlatmak ve gerçek durumu açıklamak için sayfa yöneticisine ulaştı ve Ali Tepedir'in aslında morgdan canlı çıktığını bildirdi.

ÖLÜM BELGELERİNDE BEYİN TESTLERİ YAPILMALI

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Yusuf Tunalı, bu olay hakkında kesin bir yorumda bulunmanın zor olduğunu söyledi. Ancak, ölüm belgeleri hazırlanırken yalnızca kalp ve nabız atışına bakmanın yetersiz olduğunu ve kesinlikle beyinle ilgili testlerin yapılması gerektiğini belirtti.