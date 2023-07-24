Onikişubat ilçesine bağlı Çamlıca ve Kazma Bağları mevkisi ile Pazarcık ilçesi Şahintepe mevkisindeki ormanlık alanlarda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangınlara ihbar üzerine çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi.

Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına, birisi askeri 5 helikopter, 2 uçak, 24 arazöz ve 120 personelle müdahale edildi.

Çalışmalara, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin 6 saat süren çalışması sonunda yangınlar kontrol altına alındı.

Yangında bazı evlerin yanı sıra 6 hektarı orman, 15 hektarı da bağ ve bahçe arazisi olmak üzere toplam 21 hektar alan zarar gördü.

Yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.