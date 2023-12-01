Edinilen bilgiye göre, kontrolsüz şerit değiştiren traktör ile otomobil Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun Denizli mahallesi mevkiinde çarpıştı
Çarpmanın etkisiyle traktör devrilirken, otomobilde yangın çıktı. Bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda sürücüler ile otomobildeki İ.E. yaralandı.
Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kullanılamaz hale gelen otomobildeki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü