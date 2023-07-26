Kaza, Kahramanmaraş Kayseri karayolunun 3’ncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Gaziantep yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, su taşıyan kamyona arkadan çarptı. Kaza ile birlikte bölgeye sağlık, kurtarma ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, yarım saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

