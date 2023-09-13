Çarpmanın Etkisiyle Yere Düşen Motosiklet Sürücüsü Yaralandı.
Yaralı, İhbar Üzerine Olay Yerine Gelen Sağlık Ekiplerince İlk Müdahale Sonrası Hastaneye Kaldırıldı.
Kazayla İlgili Güvenlik Güçleri Tarafından İnceleme Başlatıldı.
Çarpmanın Etkisiyle Yere Düşen Motosiklet Sürücüsü Yaralandı.
Yaralı, İhbar Üzerine Olay Yerine Gelen Sağlık Ekiplerince İlk Müdahale Sonrası Hastaneye Kaldırıldı.
Kazayla İlgili Güvenlik Güçleri Tarafından İnceleme Başlatıldı.
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