Çarpmanın Etkisiyle Yere Düşen Motosiklet Sürücüsü Yaralandı.

Yaralı, İhbar Üzerine Olay Yerine Gelen Sağlık Ekiplerince İlk Müdahale Sonrası Hastaneye Kaldırıldı.

Kazayla İlgili Güvenlik Güçleri Tarafından İnceleme Başlatıldı.