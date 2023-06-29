Kahramanmaraş valiliği ve büyükşehir belediyesi organizasyonunda düzenlenen programda kent protokolü Şeyhadil Mezarlığı Şehitliğini ziyaret ederek şehitler için dua etti, kabirlere karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyaretine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin, MHP Kahramanmaraş milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, ilçe belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Heyet daha sonra milli irade meydanında düzenlenen bayramlaşma programı katıldı.