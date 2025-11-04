Altın sarı yaprakların rüzgârla dans ettiği, güneşin dağlardan ovaya sıcak tonlar saçtığı bu dönemde şehir, ziyaretçilerine huzur dolu anlar yaşatıyor.

Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği üyeleri, bu büyüleyici manzaraları ustalıkla objektiflerine yansıtarak doğanın kalbindeki güzelliği ölümsüzleştiriyor. Her bir kare, şehrin saklı cennetlerini yeniden keşfetmeye davet eden birer sanat eseri niteliğinde.

Doğanın tüm ihtişamıyla kendini gösterdiği bu mevsimde, Kahramanmaraş bir sonbahar masalına dönüşüyor. 🍁