Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tarihi Eser Kaçakçılığı ile mücadele suçları çerçevesinde Helenistik ve Roma dönemlerine ait sikke, taş, metal obje, kılıç ve çömlek, 3 altın ayar suyu, 3 mercek, 1 tarihi eser arama amaçlı el detektörü, 1 dijital tartı, 1 yer altında boşluk ve metal bulmaya yarayan el ile kullanılan metal çubuk ele geçirdi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, il Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında emniyet güçlerinin kararlı tutumu devam edeceği belirtildi.

