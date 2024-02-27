Emniyet Genel Müdürlüğü Kom Başkanlığı Koordinesinde, 56 İlde Gerçekleştirilen Eş Zamanlı Operasyonlar Kapsamında Tefecilere Ve Dolandırıcılara Yönelik "Kafes-49" Operasyonları Düzenlendi.

Toplam 147 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı. Operasyonlarda Kahramanmaraş’ın da İçerisinde Olduğu 56 İlde Tefecilere Ve Dolandırıcılara Yönelik Mali Suç Örgütlerine Yapılan Eş Zamanlı Kafes-49 Operasyonu Düzenlendi.

Operasyonlar Sonucunda Şüphelilerin Tefecilik, Kamu Kurumlarına Zarar Verme, Dolandırıcılık, İhaleye Fesat Karıştırma, Sahtecilik Ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçları İşledikleri Tespit Edildi.