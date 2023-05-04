Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat’taki Depremlerde Hasar Gören Çarşı Artık Baharında Gelmesiyle Hareketli Günler Yaşamaya Başladı.
Depremleri Hasarsız Atlatan Dükkanlarda Esnaf Kepenk Açtı, Atölyelerde İmalat Başladı.
Depremi Hafif Hasarla Atlatan Bazı Dükkanlar Da Tadilatların Ardından Açıldı.
2 Büyük Depremin Merkez Üssü Kahramanmaraş’ta Hayat Normale Dönmeye Başladı; Esnaflar, Zarar Gören İşyerleri Önünde Tezgâh Açarak, Hayata Tutunmaya Çalışıyor.
Havaların Da İyiden İyiye Isındığı Şu Günlerde Kente Tekrar Dönen Vatandaşlar Çarşı Merkezinde Uzun Zamandır Hasret Kalınan Bir Yoğunluk Oluşturuyor.