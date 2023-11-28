Dulkadiroğlu Anadolu lisesinde öğrencilerle, gaziler ve şehit yakınları bir araya geldi.

“Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve Türkiye Yüzyılı” kapsamında düzenlenen programda gaziler hayat hikâyelerini öğrencilerle paylaştı.

Programın ardından açıklamalarda bulunan aile ve sosyal hizmetler il müdürü mutlu kaya, projeyle amaçlarının gençlerin geleceğine yön vermek olduğunu belirtti.

Öğrencilere hayat hikâyelerini anlatan gaziler, P. Uzm. Çvş. Mehmet ali küpeli, P. Uzm. Çvş. Yunus Karaman, J. Ast. Üçvş. Recep bozkurt, P. Uzm. Çvş. Abdullah Gişi, J. Ast. Kd. Bçvş. Ali Duzman, P. Söz. Er Cabir Karaboğa ve p. Söz. Er Ahmet Ayyıldız mutlu bir gün geçirdiklerini söylediler.