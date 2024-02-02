Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan İsa Divanlı Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 55 yaşındaki İbrahim Fedakar yatağında ölü bulundu. Gelen ilk bilgilere göre gün içerisinde kendisinden haber alamayan yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Fedakar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İbrahim Fedakar'ın cansız bedeni, olay yerindeki ilk incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden Fedakar'ın eşinin birkaç yıl önce vefat ettiği ve oğlunun şehir dışında çalıştığı öğrenildi.